На Токарева в Туле "Лансер" столкнул "Фольцваген" в дерево

СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-06T12:57:52+03:00

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1 мая 2019 года, в 12:30 на улице Токарева в Туле произошло ДТП.

27-летний молодой человек на автомобиле «Mitsubishi Lancer», по предварительной информации, столкнулся с попутным автомобилем «Volkswagen Polo», под управлением 48-летнего мужчины. После столкновения «Volkswagen» влетел в дерево.

В результате ДТП в Туле пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Volkswagen» - 12-летняя девочка. Она позже обратилась за медицинской помощью, после оказания которой была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU