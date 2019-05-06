На Токарева в Туле "Лансер" столкнул "Фольцваген" в дерево
Пострадал ребенок
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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1 мая 2019 года, в 12:30 на улице Токарева в Туле произошло ДТП.
27-летний молодой человек на автомобиле «Mitsubishi Lancer», по предварительной информации, столкнулся с попутным автомобилем «Volkswagen Polo», под управлением 48-летнего мужчины. После столкновения «Volkswagen» влетел в дерево.
В результате ДТП в Туле пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Volkswagen» - 12-летняя девочка. Она позже обратилась за медицинской помощью, после оказания которой была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU