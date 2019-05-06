В ДТП с фурой, "буханкой" и легковушкой в Туле пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-06T12:54:24+03:00

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30 апреля 2019 года, в 21:15 минут на 170-ом км автодороги М-2 «Крым» городского округа города Тула произошло ДТП.

40-летний мужчина на грузовике «DAF» с прицепом, по предварительной информации, не справился с управлением и столкнулся с попутным автомобилем «ВАЗ 2115», под управлением мужчины 40 лет. После удара «ВАЗ» протаранил попутный автомобиль «УАЗ 374195», под управлением мужчины 61 года.

В результате ДТП в Туле пострадали три человека, двое из которых несовершеннолетние пассажиры автомобиля «ВАЗ» - семилетние мальчик и девочка. Они получили различные телесные повреждения и были госпитализированы.

В момент происшествия дети располагалась на заднем сидении автомобиля и перевозились в соответствии с правилами перевозки детей.

ИСТОЧНИК KP.RU