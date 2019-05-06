2019-05-06T11:47:56+03:00
Общество

На открытии парка «Патриот» в Туле выступит Денис Майданов

Торжественное открытие парка состоится 8 мая
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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8 мая 2019 года, с 11:30 в парке «Патриот» в Туле начнет работу концертная площадка. В концерте примут участие заслуженный артист РФ Ян Осин, кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия», артисты Тульской областной филармонии.

Весь день будут работать выставки и экспозиции, аттракционы, мастер-классы, детская площадка, кафе «Вежливые люди», раздача сувенирной продукции.

В тенто-мобильных устройствах размещена выставка, посвященная истории тульского края, а также выставка «Военная техника: история и современность» и симуляторы виртуальной реальности. В других ТМУ организован музей ретро автомобилей, мотоциклов и центр военно-тактических игр с уникальной штурмовой полосой препятствий. Также на открытой площадке парка выставлены различные образцы военной техники, к которым можно прикоснуться вживую.

В 20:00 состоится концерт заслуженного артиста РФ Дениса Майданова. Завершится открытие парка праздничным фейерверком и шоу зенитных прожекторов.

ПРОГРАММА НА 8 МАЯ

11.30 – 20.00 - Концертная площадка. Перерыв с 15.00 до 17.00. В концерте принимают участие: заслуженный артист РФ Ян Осин, кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия», артисты Тульской областной филармонии.

12.00 – 20.00 - Выставки, экспозиции. Аттракционы, военно-тактические игры, выставка ретроавтомобилей и военной техники, детская площадка. Кафе «Вежливые люди», полевая кухня.

20.00 – Концерт заслуженного артиста РФ Дениса Майданова.

21.00 – Праздничный фейерверк, шоу зенитных прожекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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