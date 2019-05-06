В Туле и Алексинском районе нашли "резиновые" квартиры
Сотрудники полиции в Тульской области продолжают работу по выявлению случаев нарушения миграционного законодательства. За минувшие сутки на территории региона зафиксированы два факта фиктивной постановки на учет иностранцев.
По предварительным данным, в Привокзальном округе Тулы 30-летний мужчина зарегистрировал у себя дома троих граждан других государств, не предоставив никому из них фактического места для проживания, а в Алексинском районе аналогичное деяние совершил 42-летний мужчина, поставив на учет семерых иностранцев.
В обоих случаях полицейские проводят проверку обстоятельств происшествий и выясняют все детали противоправных деяний.
ИСТОЧНИК KP.RU