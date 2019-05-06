Житель Тульской области попался на краже бензопилы
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Изменить размер текста:
Полицией в Плавске пойман подозреваемый в совершении кражи.
Как выяснилось, среди ночи злоумышленник, сняв с петель входную дверь, залез в чужую хозяйственную постройку и вынес оттуда бензотриммер и бензопилу. Ущерб составил 9 400 рублей.
Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен проживающий в соседнем районе области мужчина. Сотрудники отдела МВД обнаружили и изъяли похищенное, а также лом, которым, вероятно, пользовался злоумышленник.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU