2019-05-06T11:13:46+03:00
Общество

На майских праздника в Туле поймали более 90 пьяных водителей

В отношении них были составлены административные материал
Виктория ЯКУШИНА
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Сотрудники ГИБДД, в период с 30 апреля по 5 мая, в Тульской области поймали 91 пьяного водителя.

Из них 55 привлечены к административной ответственности за нетрезвую езду, другие 28 - за отказ от прохождения медосвидетельстования на состояние опьянения.

Также были выявлены восемь водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за нетрезвое вождение.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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