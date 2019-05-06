В Туле пройдет Первый слет координаторов Международной волонтерской команды 75-летия Победы
С 7 по 11 мая в Туле пройдет Первый слет координаторов Международной волонтерской команды 75-летия Победы. В нем примут участие свыше 100 добровольцев из 42 стран мира.
Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» создает международную волонтерскую команду. Добровольцы из ближнего и дальнего зарубежья объединятся, чтобы принять участие в организации торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.
Координаторов от каждой страны ждет специальное обучение от экспертов международного уровня, отработка практических навыков сопровождения Парадов Победы и Бессмертного полка, участие во всероссийской акции «Синий Платочек».
ИСТОЧНИК KP.RU