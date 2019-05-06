СЕГОДНЯ 11:09 2019-05-06T11:09:53+03:00

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С 7 по 11 мая в Туле пройдет Первый слет координаторов Международной волонтерской команды 75-летия Победы. В нем примут участие свыше 100 добровольцев из 42 стран мира.

Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» создает международную волонтерскую команду. Добровольцы из ближнего и дальнего зарубежья объединятся, чтобы принять участие в организации торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

Координаторов от каждой страны ждет специальное обучение от экспертов международного уровня, отработка практических навыков сопровождения Парадов Победы и Бессмертного полка, участие во всероссийской акции «Синий Платочек».

ИСТОЧНИК KP.RU