Матч "Арсенал" - "Локомотив" вошел в ТОП-5 по числу зрителей в 27 туре РПЛ

СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-06T11:00:42+03:00

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Аналитики ТурСтат провели анализ посещаемости матчей 27-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), которые прошли с 3 по 5 мая 2019 года.

Матч в Туле стал четвертым по посещаемости в 27 туре РПЛ. На игре "Арсенал" - "Локомотив", завершившейся со счетом 2:0, присутствовали 17 782 зрителя.

На матче в "Ростов" - "Краснодар" в Ростове-на-Дону - 34 044 зрителя, матче "Урал" - "Спартак" в Екатеринбурге - 25 733 зрителя, на игре ЦСКА - "Динамо" в Москве - 24 482 зрителя,

Всего 3 млн 589 тысяч зрителей посетили матчи 27 туров РПЛ сезона 2018/19 при средней посещаемости, равной 16,6 тысяч зрителей за матч.

ИСТОЧНИК KP.RU