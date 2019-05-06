За неделю в ДТП в Туле пострадали 16 человек
Всего за указанный период времени произошло 116 ДТП
Изменить размер текста:
В период с 29 апреля по 6 мая в тульскую ЕДДС поступило 5764 обращения граждан.
В городе произошло 22 аварийных отключения, в том числе по управляющим компаниям – 1 обращение, по холодному водоснабжению и водоотведению – 7 обращений, по электроснабжению – 13 обращений, по газоснабжению – 1 обращение.
За минувшую неделю на территории города произошло 10 пожаров, а также 116 ДТП, в которых пострадали 16 человек.
Сотрудники поисково-спасательной службы выезжали на вызовы 51 раз. В результате оказана помощь 67 гражданам.
ИСТОЧНИК KP.RU