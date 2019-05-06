2019-05-06T10:20:59+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис учета финансов и аналитики «Seeneco» в Интернет-банк для бизнеса

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Пользователям Интернет-банка для бизнеса «УРАЛСИБ – бизнес-online» теперь доступен сервис учета финансов и аналитики Seeneco. С помощью сервиса предприниматели могут проанализировать текущее финансовое состояние своей компании, спрогнозировать его дальнейшую динамику и своевременно принять правильные управленческие решения.

Сервис позволяет рассчитывать финансовый результат на начало и конец любого периода, составлять развернутые детализированные отчеты. Все документы можно экспортировать в Excel. В «Seeneco» можно подключить несколько счетов компании, или объединить несколько компаний в группу.

Сервис умеет просчитывать финансовые показатели и рентабельность проекта. Проектный учет можно адаптировать под непроектные типы бизнеса и контролировать эффективность сегментов, направлений, эффективность использования основных средств. Также в сервисе «Seeneco» есть настраиваемая структура управленческих доходов и расходов, анализ динамики любой статьи выплат и поступлений, прогнозирование возможного кассового разрыва.

Благодаря технологии сквозной авторизации Fintech API клиенты банка могут в один клик авторизоваться в сервисе из Интернет-банка. Информация о новых операциях загружается автоматически.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» регулярно интегрирует различные сервисы в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online». Предпринимателям уже доступны небанковские сервисы сравнительного анализа бизнеса MYCIE, конструктор документов FreshDoc, интернет-бухгалтерия «Мое дело» и другие.

В ближайших планах – интеграция в Интернет-банк «УРАЛСИБ – бизнес-online» таких сервисов, как юридические онлайн-консультации, тестирование и оценка персонала и многое другое.

Более подробную информацию можно получить на сайте Банка УРАЛСИБ и по телефону 8 800 700 77 16. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Тулой два "ВАЗа" не поделили дорогу
В ДТП с двумя иномарками в Туле пострадала женщина
На Токарева в Туле "Лансер" столкнул "Фольцваген" в дерево
В ДТП с фурой, "буханкой" и легковушкой в Туле пострадали двое детей
На открытии парка «Патриот» в Туле выступит Денис Майданов
В Туле и Алексинском районе нашли "резиновые" квартиры
Житель Тульской области попался на краже бензопилы
Тульский ПФК «Арсенал» выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево
На майских праздника в Туле поймали более 90 пьяных водителей
В Туле пройдет Первый слет координаторов Международной волонтерской команды 75-летия Победы
На Восточном обводе в Туле мотоциклист сбил человека
Матч "Арсенал" - "Локомотив" вошел в ТОП-5 по числу зрителей в 27 туре РПЛ
За неделю в ДТП в Туле пострадали 16 человек
На Красную Горку в Туле сыграли свадьбу 16 пар
В День Победы в Туле покажут спектакль «Анна Франк»
Алексей Дюмин, Гурам Аджоев и Артем Дзюба поздравили "Арсенал" и "Зенит"
В Рогожинском парке установили столы для настольного тенниса и шахмат
Алексей Дюмин выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево
В трех районах Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности
В Рогожинском парке Тулы установили столы для настольного тенниса и шахмат
Тульский музей оружия представит праздничную программу в "Ночь музеев"
Неизвестные выгрузили гору мусора в Большой Туле
В Туле на пути несущегося автомобиля оказался ребенок