На Красную Горку в Туле сыграли свадьбу 16 пар
Фото: Администрация Тулы
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5 мая 2019 года, во Дворце бракосочетания города Тулы состоялись торжественные регистрации заключения брака, приуроченные к празднованию православного праздника Красная Горка.
В этот день сотрудниками отдела по регистрации заключения брака было зарегистрировано 16 пар.
Новобрачным вручили памятныы подарок от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина «Летопись семьи» и поздравительный адрес от главы администрации города Тулы Евгения Авилова.
ИСТОЧНИК KP.RU