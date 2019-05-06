На Красную Горку в Туле сыграли свадьбу 16 пар

СЕГОДНЯ 10:12 2019-05-06T10:22:19+03:00

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5 мая 2019 года, во Дворце бракосочетания города Тулы состоялись торжественные регистрации заключения брака, приуроченные к празднованию православного праздника Красная Горка.

В этот день сотрудниками отдела по регистрации заключения брака было зарегистрировано 16 пар.

Новобрачным вручили памятныы подарок от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина «Летопись семьи» и поздравительный адрес от главы администрации города Тулы Евгения Авилова.

ИСТОЧНИК KP.RU