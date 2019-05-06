2019-05-06T09:49:09+03:00
Общество

В День Победы в Туле покажут спектакль «Анна Франк»

Виктория ЯКУШИНА
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В День Победы, 9 мая 2019 года, в тульской «Октаве» покажут спектакль «Анна Франк».

Дневник голландской школьницы Анны Франк известен всему миру как печальное доказательство жизни в годы Второй мировой войны. Постановка расскажет о двух семьях, которые проживают два года в тайном убежище в центре Амстердама, прячась от фашистов. Обитатели убежища живут в борьбе за сохранение человеческого достоинства в нечеловеческих условиях. За два года Анна Франк, которой в начале действия 13 лет, проходит внушительный духовный путь и оказывается готовой и к жизни, и к смерти.

Начало показа - в 19:00.

Стоимость одного билета на одного родителя и ребенка - 400 рублей. (6+)

ИСТОЧНИК KP.RU

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