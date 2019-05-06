В День Победы в Туле покажут спектакль «Анна Франк»
В День Победы, 9 мая 2019 года, в тульской «Октаве» покажут спектакль «Анна Франк».
Дневник голландской школьницы Анны Франк известен всему миру как печальное доказательство жизни в годы Второй мировой войны. Постановка расскажет о двух семьях, которые проживают два года в тайном убежище в центре Амстердама, прячась от фашистов. Обитатели убежища живут в борьбе за сохранение человеческого достоинства в нечеловеческих условиях. За два года Анна Франк, которой в начале действия 13 лет, проходит внушительный духовный путь и оказывается готовой и к жизни, и к смерти.
Начало показа - в 19:00.
Стоимость одного билета на одного родителя и ребенка - 400 рублей. (6+)
ИСТОЧНИК KP.RU