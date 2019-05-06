СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-06T11:06:51+03:00

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Победа «Арсенала» над «Локомотивом» не только принесла тульской команде три очка и сохранила хорошие шансы на выход в Лигу Европы, но и принесла чемпионство России «Зениту» («Локомотив» идет на втором месте).

С достижениями клубы поздравили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев и футболист "Зенита", экс-арсеналец Артем Дзюба:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="226" height="400" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/706992" frameborder="0"></iframe> Алексей Дюмин, Гурам Аджоев и Артем Дзюба поздравили "Арсенал" и "Зенит".

ИСТОЧНИК KP.RU