Алексей Дюмин, Гурам Аджоев и Артем Дзюба поздравили "Арсенал" и "Зенит"
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Победа «Арсенала» над «Локомотивом» не только принесла тульской команде три очка и сохранила хорошие шансы на выход в Лигу Европы, но и принесла чемпионство России «Зениту» («Локомотив» идет на втором месте).
С достижениями клубы поздравили губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев и футболист "Зенита", экс-арсеналец Артем Дзюба:
Алексей Дюмин, Гурам Аджоев и Артем Дзюба поздравили "Арсенал" и "Зенит".
ИСТОЧНИК KP.RU