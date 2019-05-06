В Рогожинском парке установили столы для настольного тенниса и шахмат

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-06T09:25:07+03:00

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В ходе субботника в Рогожинском парке 20 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин пообщался с местной жительницей и выслушал ее просьбы по благоустройству.

Прямо на месте глава региона распорядился их выполнить в кратчайшие сроки: возвести беседку со столами для игры в шахматы, шашки и лото, а также установить несколько столов для настольного тенниса и устроить фоновую музыку на аллеях, как в ЦПКиО им. П.П. Белоусова.

В результате, 3 мая, все работы по благоустройству парка были завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU