Алексей Дюмин выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево
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Вечером 5 мая самолет "Sukhoi Superjet 100" компании «Аэрофлот» загорелся при посадке. Погибли 41 человек из 78 находившихся на борту.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего в Москве:
"Тульская область скорбит вместе со всей страной".
Глава региона поручил в максимально короткие сроки выяснить, были ли среди пассажиров авиалайнера жители Тульского региона.
ИСТОЧНИК KP.RU