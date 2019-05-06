Алексей Дюмин выразил соболезнования близким погибших в Шереметьево

СЕГОДНЯ 09:17 2019-05-06T11:04:34+03:00

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Вечером 5 мая самолет "Sukhoi Superjet 100" компании «Аэрофлот» загорелся при посадке. Погибли 41 человек из 78 находившихся на борту.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате произошедшего в Москве:

"Тульская область скорбит вместе со всей страной".

Глава региона поручил в максимально короткие сроки выяснить, были ли среди пассажиров авиалайнера жители Тульского региона.

ИСТОЧНИК KP.RU