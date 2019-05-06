В трех районах Тульской области сохраняется высокая степень пожароопасности

СЕГОДНЯ 09:12 2019-05-06T09:12:02+03:00

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По данным ГУ МЧС России по Тульской области, 6 и 7 мая 2019 года на территории Алексинского, Суворовского, Плавского районов сохраняется высокая степень пожароопасности - 4 класс.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".

ИСТОЧНИК KP.RU