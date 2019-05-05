В Рогожинском парке Тулы установили столы для настольного тенниса и шахмат

СЕГОДНЯ 18:48 2019-05-05T18:48:24+03:00

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20 апреля посетил Рогожинский парк во время субботника посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Во время визита он побеседовал с местной жительницей и выслушал ее просьбы по благоустройству парка.

Глава региона распорядился возвести беседку со столами для игры в шахматы, шашки и лото, а также установить несколько столов для настольного тенниса и устроить фоновую музыку на аллеях по аналогии с Центральным парком.

Поручение было отдано департаменту лесного хозяйства министерства природных ресурсов и экологии. 3 мая, все работы по благоустройству парка были завершены.

ИСТОЧНИК KP.RU