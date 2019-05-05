Тульский музей оружия представит праздничную программу в "Ночь музеев"

СЕГОДНЯ 18:34 2019-05-05T18:34:17+03:00

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18 мая, музей оружия присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев». С 18.00 до 23.00 туляков ждет яркая праздничная программа.

На творческих мастер классах современные тульские мастера в горне, на наковальне, резцом и чеканом продемонстрируют искусство создания изделий из металла, уникальные элементы тульской всечки, гравировки и резьбы.

На «музейных подмостках» в рамках Года театра сочетание ярких элементов искусства и творчества продемонстрируют воспитанники детской школы искусств.

Знатоков-оружиеведов приглашаем посостязаться с молодой командой сотрудников музея в интеллектуальном блиц-турнире «Музейные баталии».

Для юных посетителей музей оружия представляет новую увлекательную интерактивную программу «Музейка в поисках сокровищ», раскрывающую исторические тайны и легенды уникальных экспонатов.

Завершится акция праздничным светомузыкальным представлением, озаряющим ночное небо над шлемом многоцветием огней.

ИСТОЧНИК KP.RU