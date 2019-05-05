2019-05-05T15:13:49+03:00
Общество

В Туле во время матча Арсенал-Локомотив зафиксировано 34 факта хулиганства

Выявлены и задержаны 2 гражданина, в отношении которых ранее был установлен запрет на посещение официальных спортивных соревнований
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».

Полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.

До начала матча сотрудниками полиции составлено 25 протоколов об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения.

По всем протоколам приняты решения о привлечении нарушителей к ответственности. Непосредственно во время футбольного матча 7 граждан привлечены к административной ответственности за нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии.

Кроме того, выявлены и задержаны 2 гражданина, в отношении которых ранее был установлен запрет на посещение официальных спортивных соревнований. На них составлены административные протоколы по ч.5 ст.20.25 КоАП РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неизвестные выгрузили гору мусора в Большой Туле
В Туле на пути несущегося автомобиля оказался ребенок
В Тульской области за сутки ликвидировано 5 возгораний
Более 100 волонтеров из 42 стран мира приедут в Тулу
Около 40 памятных мест туляки привели в порядок на субботнике
Более шести тысяч юных туляков отдохнут в летних лагерях
Тульский "Арсенал" одержал победу в 10-м матче Чемпионата России
В Туле открылась фермерская ярмарка
Туляков приглашают на семейный фестиваль на Куликовом поле
Валерий Шерин и Евгений Авилов оценили благоустройство общественных пространств
Туляки смогут сесть за пульт управления "Смерча" в музее оружия
В Советском округе Тулы высадили кусты барбариса, спиреи, бересклета
Вечнозеленые деревья высадили на мемориале «Защитникам неба Отечества»
В Тульской области пьяная бабушка потеряла 8-летнюю девочку
За сутки в Тульской области сгорело 6 сараев
Участники субботника наведут порядок в памятных местах Тулы
В Туле высадили канны, бегонии и петунии
Под Тулой в организации незаконно трудились 19 мигрантов
На открытии парка "Патриот" в Туле состоится концерт Дениса Майданова
Жителя Тульской области задержали за дачные кражи
Тулячка украла из супермаркета шампунь и кофе