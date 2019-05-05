В Туле во время матча Арсенал-Локомотив зафиксировано 34 факта хулиганства
Сотрудники полиции обеспечили общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата Российской премьер-лиги по футболу между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом».
Полицейские дежурили на прилегающей к стадиону территории, а также в местах массового скопления граждан.
До начала матча сотрудниками полиции составлено 25 протоколов об административных правонарушениях за мелкое хулиганство, распитие алкоголя в запрещенных местах и появление в общественных местах в состоянии опьянения.
По всем протоколам приняты решения о привлечении нарушителей к ответственности. Непосредственно во время футбольного матча 7 граждан привлечены к административной ответственности за нарушения правил поведения зрителей на официальном спортивном мероприятии.
Кроме того, выявлены и задержаны 2 гражданина, в отношении которых ранее был установлен запрет на посещение официальных спортивных соревнований. На них составлены административные протоколы по ч.5 ст.20.25 КоАП РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU