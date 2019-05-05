В Тульской области за сутки ликвидировано 5 возгораний

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-05T12:07:54+03:00

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За минувшие сутки, 4 мая, в Тульской области организована работа по тушению 5 техногенных пожаров.

- пожара в бане, расположенной по адресу: Арсеньевский район, д. Астапово;

- пожара в бесхозном строении, расположенном по адресу: Киреевский район, г. Липки, ул. М. Горького;

- пожара в бесхозном строении, расположенном по адресу: ГО Новомосковск, п. Малиновский;

- пожара в бесхозном строении, расположенном по адресу: Узловский район, г. Узловая, ул. Дружбы;

- пожара в бесхозном строении, расположенном по адресу: Дубенский район, с. Панковичи.

ИСТОЧНИК KP.RU