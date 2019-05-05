Более 100 волонтеров из 42 стран мира приедут в Тулу

СЕГОДНЯ 11:47 2019-05-05T11:47:58+03:00

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Всероссийское общественное движение «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ» создаёт международную волонтерскую команду. Добровольцы из ближнего и дальнего зарубежья объединятся, чтобы принять участие в организации торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы.

С 7 по 11 мая в Туле пройдет Первый слет координаторов Международной волонтерской команды 75-летия Победы. В нем примут участие свыше 100 добровольцев из 42 стран мира. Мероприятие организовано при поддержке правительства Тульской области.

Координаторов от каждой страны ждёт специальное обучение от экспертов международного уровня, отработка практических навыков сопровождения Парадов Победы и Бессмертного полка, участие во всероссийской акции «Синий Платочек».

ИСТОЧНИК KP.RU