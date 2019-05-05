Около 40 памятных мест туляки привели в порядок на субботнике

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-05T11:36:03+03:00

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На общегородском субботнике, 4 мая, санитарный порядок был наведен на 14 братских захоронениях, на шести мемориалах Победы, в трех скверах Памяти, на территориях вокруг шести стел и на 10 памятниках воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Убрано территорий – около 139 тысяч квадратных метров, покрашено более 7 тысяч погонных метров бортового камня, ликвидировано 9 стихийных свалок, удалено 48 аварийных деревьев, около 43 тысяч квадратных метров дикой поросли, выполнена обрезка 648 погонных метров кустарника, покрашено около 1800 квадратных метров ограждений безопасности, посажено деревьев и кустарников - 641 шт., вывезено 1268 кубических метров мусора.

В субботнике приняли участие почти 8,5 тысяч человек, в том числе: сотрудники муниципальных казенных предприятий, общеобразовательных учреждений, учреждений физической культуры и спорта, администрации Тулы, неравнодушные туляки. Около 40 мемориалов, стел, памятников и воинских захоронений привели в порядок, высадили деревья и кустарники, убирали мусор на общественных пространствах.

Присоединились к уборке города и крупные промышленные предприятия: АО "НПО "Сплав", АО "КБП", АО "Щегловский Вал", ООО "Тульская гармонь", ОАО "Октава", ПАО «Талачермет», ООО «Полема», ПАО «Чермет-сталь», ООО «Ванадий», ЗАО «Тулатеплосеть». В ходе субботника было задействовано 99 единиц техники.

Администрация Тулы благодарит всех, кто принял сегодня участие в субботнике и не остался равнодушным к судьбе своего города.

ИСТОЧНИК KP.RU