Более шести тысяч юных туляков отдохнут в летних лагерях
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Меньше, чем через месяц, 1 июня, стартует летняя оздоровительная кампания. В данный момент ведется работа по расконсервации всех загородных оздоровительных лагерей города Тулы.
Так, в загородном лагере «Имени Саши Чекалина» в настоящее время ведется покраска стен помещений в летних дачах, покраска бортового камня, снос аварийных построек.
В этом году отдохнуть и интересно провести время в летних загородных лагерях смогут более шести тысяч юных туляков.
ИСТОЧНИК KP.RU