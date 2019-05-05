Более шести тысяч юных туляков отдохнут в летних лагерях

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-05T11:19:15+03:00

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Меньше, чем через месяц, 1 июня, стартует летняя оздоровительная кампания. В данный момент ведется работа по расконсервации всех загородных оздоровительных лагерей города Тулы.

Так, в загородном лагере «Имени Саши Чекалина» в настоящее время ведется покраска стен помещений в летних дачах, покраска бортового камня, снос аварийных построек.

В этом году отдохнуть и интересно провести время в летних загородных лагерях смогут более шести тысяч юных туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU