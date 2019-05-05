2019-05-05T11:54:07+03:00
Общество

Тульский "Арсенал" одержал победу в 10-м матче Чемпионата России

Юлия КУДЫМОВА
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В субботу, 4 мая, в матче 27-го тура Чемпионата России по футболу тульский «Арсенал» сыграл на своем поле с московским «Локомотивом». «Арсенал» открыл счет на 26-й минуте матча, а на 59-й удвоил свое преимущество. Игра завершилась со счетом 2:0.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин присутствовал на матче вместе с сыном Никитой. Глава региона поздравил тульских футболистов с победой: «Важнейшая победа в матче против действующего чемпиона! «Арсенал» набрал отличный ход во второй половине сезона, а наши болельщики еще раз показали всей России, что оружейная столица по-настоящему живет футболом. Тула, вперед!».

Стоит отметить, что «Арсенал» продолжает свою серию игр без поражений в Чемпионате. Это уже 10-й матч.

ИСТОЧНИК KP.RU

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