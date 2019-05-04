Туляков приглашают на семейный фестиваль на Куликовом поле

СЕГОДНЯ 18:27 2019-05-04T18:27:53+03:00

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18 мая в селе Монастырщино пройдет фестиваль «Былина» - главное семейное приключение на Куликовом поле. Все развлечения бесплатны как для детей, так и для взрослых.

Кулинарные эксперименты и дегустации; средневековые состязания и стрельба «в яблочко»; аэродром воздушных змеев и соломенный лабиринт; лошади, пони и другие обитатели сельского подворья; мастер-классы на любой вкус и квест для самых смелых.

ИСТОЧНИК KP.RU