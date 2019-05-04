Валерий Шерин и Евгений Авилов оценили благоустройство общественных пространств

СЕГОДНЯ 18:09 2019-05-04T18:09:43+03:00

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В субботу, 4 мая, председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и глава администрации города Тулы Евгений Авилов провели выполнение поручений губернатора Тульской области Алексея Дюмина и осмотрели ход работ по благоустройству общественных пространств.

На площади Победы Евгений Авилов рассказал, что в этом году запланирован ремонт памятного места. Предстоит заменить покрытие – основание для начала укрепят армированной сеткой и бетоном, затем будет уложена плитка. Помимо этого будут отремонтированы ступеньки, подпорные стенки. Ориентировочная стоимость работ – 20 миллионов рублей. Капитальный ремонт завершат ко Дню города. Сейчас подготовлена проектно-сметная документация.

Вторая точка выездного мероприятия – микрорайон Скуратово. В ходе прошлого субботника, 20 апреля, глава региона Алексей Дюмин пообщался с местными жителями. Жители дома номер 6 пожаловались на неудовлетворительную работу канализации, течь труб, неубранный мусор на пустыре за домом. Поручения Губернатора выполнены: течь устранена, управляющая компания покрасила фасад дома, бордюрные камни, навела порядок во дворе. Совместно с главным управлением по Центральному терокругу вывезен мусор за домом. На данной территории, по словам Евгения Авилова, планируется построить детский сад. В настоящее время ведется подготовка проекта. Все работы были завершены за неделю.

Одна из местных жительниц попросила оказать содействие в обустройстве пешеходной дорожки, ведущей к школе. Глава Центрального округа Александ Корнеичев в ближайшее время выйдет на место, совместно с жителями обсудит вопрос ремонта.

Далее выездное совещание продолжилось во дворе дома 149 по проспекту Ленина. Дом 1986 года постройки. Долгое время жители страдали от неработающей системы водоотведения, затопленного канализационными стоками подвала и, как следствие, плохого запаха. Вопрос пытались решить самостоятельно с управляющей компанией «Восход». В настоящее время дом обслуживает другая организация – «Косогорец». Ее специалисты выполняют ремонт канализации по поручению Губернатора. Уже установлены новые трубы, сейчас производится откачка стоков из подвального помещения.

На улице Агеева, стадион «Аресал» производится опиловка деревьев. Работает ломовоз, который вывозит спиленные ветки.

Обсуждался вопрос ремонта сквера Героев в Центральном округе. Работы будут проводиться до 20 июня – в сквере полностью заменят тротуарное покрытие, лавочки и урны, проведут работы по озеленению. Будет произведена пескоструйная обработка стелы, памятника, гравировка, облицовка мраморного покрытия. Также будет проведена полная реконструкция фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU