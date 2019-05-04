В Советском округе Тулы высадили кусты барбариса, спиреи, бересклета
В ходе субботника, 4 мая, от мусора и прошлогодней листвы были убраны около трех десятков могил советских солдат в Советском районе. Помимо уборки туляки обновили краску на ограждениях.
От мусора и пыли убирали площадь Победы. Газон и клумбы были очищены от прошлогодней поросли.
Приводили в порядок и Славянский бульвар. В нем расположен обелиск, посвящённый присвоению Туле звания «Город-герой». Здесь от пыли очистили постамент и плитку вокруг цветочных клумб. Покрасили лавочки и урны. Убрали летучий мусор.
В рамках общегородского субботника в Советском округе продолжалась работа по высадке зеленых насаждений, благоустройству общественных пространств.
На пересечении ул. Фрунзе и Демонстрации высадили около 40 кустов барбариса, спиреи, бересклета.
ИСТОЧНИК KP.RU