Вечнозеленые деревья на мемориале «Защитникам неба Отечества»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-04T13:59:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 4 мая, на всех воинских захоронениях и мемориалах в Зареченском округе прошел субботник. Возле памятника в п. Ленинский убирали мусор, прошлогоднюю поросль, красили бордюрный камень. Аналогичные работы проводились у мемориала в п. Барсуки, на воинском захоронении в п. Плеханово, возле обелиска в п. Рождественский, на воинском захоронении в п. Обидимо. Поддержать субботник пришли неравнодушные жители населенных пунктов, школьники.

Помимо этого в Зареченском округе продолжалась работа по уборке общественных пространств. Так, порядок наводили в сквере «Левша». Там убирали летучий мусор, прошлогоднюю листву, упавшие ветки.

Масштабная работа проходила на ул. Максимовского вдоль железнодорожных путей. Около 40 работников городских центров образования вышли на уборку мусора.

В преддверии празднования Дня Победы особый упор был сделан на уборку и благоустройство памятных мест и воинских захоронений.

На мемориале «Защитникам неба Отчества» сегодня не только сажали туи, но и убирали летучий мусор, прошлогоднюю листву и траву. В субботнике приняли участие педагоги, школьники, работники главного управления по Зареченскому территориальному округу, неравнодушные туляки.

- Я сегодня приехал, чтобы поддержать субботник, помочь навести здесь порядок, чистоту. Я на этом мемориале впервые, он очень красивый и хочется, чтобы туляки и гости города гордились Тулой, - рассказал Александр Селиверстов.

- Я пришла сюда с маленьким сыном, чтобы поучаствовать в субботнике, помочь привести мемориал в порядок и таким образом отдать дань памяти всем, кто не жалел своих жизней ради будущего поколения, - поделилась тулячка Марина Обласова.

ИСТОЧНИК KP.RU