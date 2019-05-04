В Тульской области пьяная бабушка потеряла 8-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:45 2019-05-04T13:45:35+03:00

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В ночь с 3 на 4 мая в Алексине пропала 8-летняя девочка. Сообщение об отсутствии ребенка поступило в отдел МВД от ее матери.

Родительница оставила дочь с бабушкой, а вернувшись в ночное время, не обнаружила девочку.В розыске участвовал весь личный состав межмуниципального отдела МВД России «Алексинский».

Полицейские проверяли чердаки и подвалы, магазины, скверы и дворы домов как вблизи места жительства ребенка, так и на окраинах города, а также за его пределами. Кроме того, сотрудники полиции связывались с родственниками и знакомыми пропавшей.

Проделанная работа в кратчайшие сроки позволила обнаружить девочку в гостях у родных. Предположительно, бабушка, с которой мать оставила ребенка, могла находиться в состоянии опьянения. Поэтому девочка сама позвонила родственнице и попросила забрать ее. Уходя из дома, она сказала бабушке, где ее искать. Но, вероятно, та не поняла или забыла об этом. Поэтому позднее не смогла пояснить, где ребенок.

По предварительным данным, угроз здоровью девочки нет, в отношении нее не совершалось никаких противоправных действий. Составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU