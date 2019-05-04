2019-05-04T10:29:13+03:00
Общество

За сутки в Тульской области сгорело 6 сараев

Юлия КУДЫМОВА
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За минувшие сутки силами МЧС организована работа по тушению 6 техногенных пожаров, защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров.

Приняты меры по ликвидации последствий:

- пожара в неэксплуатируемом помещении, расположенном по адресу: Суворовский район, п. Агеево;

- пожара в бесхозном строении, расположенном по адресу: Веневский район, п. Грицовский, ул. Шахтерская;

- пожара в неэксплуатируемом сооружении, расположенном по адресу: Суворвский район, д. Борисово;

- пожара в неэксплуатируемом сооружении, расположенном по адресу: Киреевский район, д. Мищерские Выселки;

- пожара в неэксплуатируемом сооружении, расположенном по адресу: ГО Тула, п. Ленинский , ул. Пушкина;

- пожара в блоке сараев, расположенных по адресу: ГО Тула, ул. Гагарина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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