За сутки в Тульской области сгорело 6 сараев
За минувшие сутки силами МЧС организована работа по тушению 6 техногенных пожаров, защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров.
Приняты меры по ликвидации последствий:
- пожара в неэксплуатируемом помещении, расположенном по адресу: Суворовский район, п. Агеево;
- пожара в бесхозном строении, расположенном по адресу: Веневский район, п. Грицовский, ул. Шахтерская;
- пожара в неэксплуатируемом сооружении, расположенном по адресу: Суворвский район, д. Борисово;
- пожара в неэксплуатируемом сооружении, расположенном по адресу: Киреевский район, д. Мищерские Выселки;
- пожара в неэксплуатируемом сооружении, расположенном по адресу: ГО Тула, п. Ленинский , ул. Пушкина;
- пожара в блоке сараев, расположенных по адресу: ГО Тула, ул. Гагарина.
ИСТОЧНИК KP.RU