Участники субботника наведут порядок в памятных местах Тулы

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-04T09:42:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 мая, ведутся работы по наведению порядка на городских территориях, в памятных местах, посвящённых Великой Отечественной войне.

Участники субботника выполняют сбор мусора, покраску ограждений, бордюрного камня, высадку зелёных насаждений.

Порядок наводят на территории мемориала «Защитникам неба отечества», Вечного огня в пос. Барсуки, кладбища в с. Хрущево, обелиска в пос. Рождественский, аллеи «60-летия Победы» на 2-ом проезде Металлургов, территории сквера «Комсомольский» на пересечении ул. Оборонной и Староникитской, Всехсвятском кладбище и др.

ИСТОЧНИК KP.RU