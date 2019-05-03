В Туле высадили канны, бегонии и петунии
Работы велись по нескольким адресам
Фото: Администрация города
Изменить размер текста:
В Туле в сквере возле Тульского академического театра драмы высадили канны, бегонии и петунии. В районе д. 55 по пр. Ленина - бархатцы двух видов.
Кроме того, в районе станции Северная 3 мая появились разноцветные петунии и бархатцы, а около памятника «Пролетарцам-героям – слава!» на пересечении улиц Кирова и Ложевой колиусы, петунии и бархатцы.
Вместе с тем продолжают поливать и ухаживать за деревьями и кустарниками, посаженными в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU