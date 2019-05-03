В Туле высадили канны, бегонии и петунии

СЕГОДНЯ 17:30 2019-05-03T16:59:42+03:00

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В Туле в сквере возле Тульского академического театра драмы высадили канны, бегонии и петунии. В районе д. 55 по пр. Ленина - бархатцы двух видов.

Кроме того, в районе станции Северная 3 мая появились разноцветные петунии и бархатцы, а около памятника «Пролетарцам-героям – слава!» на пересечении улиц Кирова и Ложевой колиусы, петунии и бархатцы.

Вместе с тем продолжают поливать и ухаживать за деревьями и кустарниками, посаженными в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU