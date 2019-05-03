2019-05-03T16:35:56+03:00
Общество

Под Тулой в организации незаконно трудились 19 мигрантов

Еще один иностранец нарушал правила пребывания в стране
Мария ВЛАСОВА
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Под Тулой в организации незаконно трудились мигранты. Административные правонарушения зафиксировали полицейские в ходе проведенного рейда. 19 из них – по статье «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ».

Ещё 1 – по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ».

Кроме того, проводится проверка в отношении должностных лиц, незаконно привлекавших иностранцев к трудовой деятельности. По ее результатам будет принято решение.

Работа по выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере миграции проводится полицией в постоянном режиме, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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