2019-05-03T17:16:12+03:00
Звезды

На открытии парка "Патриот" в Туле состоится концерт Дениса Майданова

Посетителей парка ожидает насыщенная развлекательная программа
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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8 мая на открытии парка "Патриот" состоится концерт Дениса Майданова. Выступление заслуженного артиста РФ начнется в 20.00.

В этот день концертная площадка начнет работу с 11.30. В концерте примут участие заслуженный артист РФ Ян Осин, кубанский казачий ансамбль «Кумовья», ансамбль «Крылатая гвардия», артисты Тульской областной филармонии.

Весь день будут работать выставки и экспозиции, аттракционы, мастер-классы, детская площадка, кафе «Вежливые люди», раздача сувенирной продукции.

В тенто-мобильных устройствах размещена выставка, посвященная истории тульского края, а также выставка «Военная техника: история и современность» и симуляторы виртуальной реальности.

В других ТМУ организован музей ретро-автомобилей, мотоциклов и центр военно-тактических игр с уникальной штурмовой полосой препятствий. Также на открытой площадке парка выставлены различные образцы военной техники, к которым можно прикоснуться вживую.

Завершится открытие парка праздничным фейерверком и шоу зенитных прожекторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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