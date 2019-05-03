Жителя Тульской области задержали за дачные кражи
В Богородицке местного жителя задержали за дачные кражи. Из дома мужчины в СНТ «ПМК-203» он украл садовую тележку, инструменты и радиоприемник. А у женщины - 8 металлических дуг для теплицы.
Полицейские установили, что хищения совершил безработный и ранее судимый за кражи 40-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела для дальнейшего разбирательства.
В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». От задержанного получены признательные показания. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также его возможная причастность к совершению подобных преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU