Жителя Тульской области задержали за дачные кражи

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-02T22:14:24+03:00

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В Богородицке местного жителя задержали за дачные кражи. Из дома мужчины в СНТ «ПМК-203» он украл садовую тележку, инструменты и радиоприемник. А у женщины - 8 металлических дуг для теплицы.

Полицейские установили, что хищения совершил безработный и ранее судимый за кражи 40-летний местный житель. Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». От задержанного получены признательные показания. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также его возможная причастность к совершению подобных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU