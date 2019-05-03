Тулячка украла из супермаркета шампунь и кофе

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-02T21:58:00+03:00

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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В Киреевске молодая женщина украла из супермаркета по улице Чехова 4 банки кофе и 2 флакона с шампунем.

Оперативники после просмотра записи с установленных внутри супермаркета видеокамер установили личность подозреваемой. Ей оказалась безработная и ранее судимая за кражи 36-летняя жительница поселка Барсуки.

Она была задержана и доставлена в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. От женщины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU