2019-05-02T21:58:00+03:00
Происшествия

Тулячка украла из супермаркета шампунь и кофе

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Киреевске молодая женщина украла из супермаркета по улице Чехова 4 банки кофе и 2 флакона с шампунем.

Оперативники после просмотра записи с установленных внутри супермаркета видеокамер установили личность подозреваемой. Ей оказалась безработная и ранее судимая за кражи 36-летняя жительница поселка Барсуки.

Она была задержана и доставлена в дежурную часть отдела МВД для дальнейшего разбирательства. От женщины получены признательные показания.

В настоящее время в полиции проводится процессуальная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода 3 мая в Туле: переменная облачность и +17 градусов
Житель Тульской области попался на хранении наркотиков
Юные туляки превратятся в пряничных мастеров
В трех районах Тульской области сохранится высокая степень пожароопасности
Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств
В Туле официально открылся мотосезон
Алексей Дюмин поздравил с днем рождения дирижера Валерия Гергиева
В Туле стартовал первый парковый театральный сезон
Тысячи туляков вышли на Первомайское шествие
В Туле стартовал сезон фонтанов
В Большой Туле горящий дом тушили 11 пожарных
В тульском поселке Косая Гора из горящего дома спасли двух человек
2 мая в Туле ограничено движение в связи с открытием мотосезона
4 мая в Туле пройдет очередной субботник
В «Тульских парках» открылся первый театральный сезон
Туляки научатся мастерить народных кукол
В Туле дежурит Алексей Мазуров
Туляки узнают где находится Тулаштрассе
График работы отделений МРЭО ГИБДД по Тульской области в праздничные дни
В Туле пройдет мастер-класс для любителей кофе и котиков