Житель Тульской области попался на хранении наркотиков
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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В Ефремове ранее судимый и безработный 43-летний мужчина попался на хранении наркотиков. Полицейские в его частном доме по улице Черкесская изъяли 2 банки с растительной массой зеленого цвета.
Согласно заключению полицейского эксперта-криминалиста, изъятое вещество оказалось наркотическим средством каннабис общей массой 266 г.
В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконное хранение наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU