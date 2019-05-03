Житель Тульской области попался на хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-02T21:47:26+03:00

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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В Ефремове ранее судимый и безработный 43-летний мужчина попался на хранении наркотиков. Полицейские в его частном доме по улице Черкесская изъяли 2 банки с растительной массой зеленого цвета.

Согласно заключению полицейского эксперта-криминалиста, изъятое вещество оказалось наркотическим средством каннабис общей массой 266 г.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконное хранение наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU