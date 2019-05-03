2019-05-02T22:08:12+03:00
Звезды

Юные туляки превратятся в пряничных мастеров

В ходе занятия детям расскажут об истории пряничного производства
Мария ВЛАСОВА
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Юные туляки превратятся в пряничных мастеров. 3 мая в музее «Тульские самовары» состоится мастер-класс «Пей чай, да пряником заедай».

В ходе занятия детям расскажут об истории пряничного производства в Туле и о том, как проходит процесс изготовления этой ароматной выпечки. Также мальчики и девочки попробуют себя в роли мастеров-пряничников, изготовив бутафорские сладости из солёного теста с помощью настоящих досок.

Начало мероприятия в 14:00. Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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