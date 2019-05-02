В Туле официально открылся мотосезон
На площади Ленина каждый желающий мог отковать монету с тульской символикой и отведать каши
Фото: Администрация города
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2 мая в Туле официально стартовал мотосезон. Традиционно праздник открывал байк-парад по проспекту Ленина. Финишировала колонна из сотни мотоциклистов на площади Ленина.
Для зрителей на площади прошли зрелищные выступления мотофристайлеров.
Каждый желающий мог отковать монету с тульской символикой и отведать каши.
ИСТОЧНИК KP.RU