2019-05-02T17:28:01+03:00
Общество

В Туле официально открылся мотосезон

На площади Ленина каждый желающий мог отковать монету с тульской символикой и отведать каши
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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2 мая в Туле официально стартовал мотосезон. Традиционно праздник открывал байк-парад по проспекту Ленина. Финишировала колонна из сотни мотоциклистов на площади Ленина.

Для зрителей на площади прошли зрелищные выступления мотофристайлеров.

Каждый желающий мог отковать монету с тульской символикой и отведать каши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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