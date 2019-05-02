2 Май 17:30 2019-05-02T15:37:51+03:00

В этом году Тульская область подала 3 проекта на Всероссийский конкурс

Изменить размер текста: A A

Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств. Финансирование будет выделено по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года.

Федеральные средства распределены между 46 регионами, где в этом году начнется реализация 80 проектов.

В этом году Тульская область подала 3 проекта от Ефремова (проект «Сердце Ефремова» - концепция благоустройства центра Ефремова), Богородицка («Город – театр» - концепция развития территории набережной Богородицка) и Венева («Красная площадь» - проект благоустройства исторического центра города Венева»).

Проекты из Богородицка и Венева уже становились финалистами в прошлом году.

Объявление и награждение победителей состоится 31 мая в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU