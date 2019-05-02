Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств
Тульская область получит 114 млн рублей на благоустройство общественных пространств. Финансирование будет выделено по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года.
Федеральные средства распределены между 46 регионами, где в этом году начнется реализация 80 проектов.
В этом году Тульская область подала 3 проекта от Ефремова (проект «Сердце Ефремова» - концепция благоустройства центра Ефремова), Богородицка («Город – театр» - концепция развития территории набережной Богородицка) и Венева («Красная площадь» - проект благоустройства исторического центра города Венева»).
Проекты из Богородицка и Венева уже становились финалистами в прошлом году.
Объявление и награждение победителей состоится 31 мая в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU