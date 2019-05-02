Алексей Дюмин поздравил с днем рождения дирижера Валерия Гергиева

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-02T15:27:49+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил с днем рождения дирижера, художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева.

- Вы – не только гениальный дирижер, но и выдающийся руководитель, организатор, умеющий ставить четкие цели и достигать их. Наставник, которого по-настоящему любят и ценят, - отметил глава региона. - Музыка Вашего оркестра дарит огромную радость миллионам людей во всем мире. Для нас очень важно Ваше внимание к Тульской области. Концерты Мариинки – всегда настоящий праздник для тульских ценителей музыкального искусства.

Отметим, что благодаря Валерию Гергиеву Тульская область вошла в число 20 регионов, в которых проходит Московский Пасхальный фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU