В Туле стартовал первый парковый театральный сезон
В Туле стартовал первый парковый театральный сезон, приуроченный к Году театра. Он открылся в Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках. 1 мая для посетителей работали интерактивные шоу-площадки.
Театральный сезон открыл танцевальный флешмоб на фонтанной площади Центрального парка. Программу продолжили выступления фольклорных творческих коллективов.
Посетители услышали вокал музыкальных групп, посмеялись над фрик-шоу, поддержали аплодисментами барабанное шоу. Для них также выступили иллюзионисты, театр костюма.
В Комсомольском парке выступали детские творческие коллективы, мимы, фольклорные ансамбли, было представлено шоу мыльных пузырей.
В Пролетарском парке посетители услышали мелодии в исполнении инструментального оркестра, насладились народными песнями и выступлением иллюзиониста.
ИСТОЧНИК KP.RU