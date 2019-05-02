2019-05-02T15:05:06+03:00
Звезды

В Туле стартовал первый парковый театральный сезон

На интерактивных площадках были представлены развлечения на любой вкус и возраст
Мария ВЛАСОВА
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Фото: http://tulskieparki.ruФото: http://tulskieparki.ru
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В Туле стартовал первый парковый театральный сезон, приуроченный к Году театра. Он открылся в Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках. 1 мая для посетителей работали интерактивные шоу-площадки.

Театральный сезон открыл танцевальный флешмоб на фонтанной площади Центрального парка. Программу продолжили выступления фольклорных творческих коллективов.

Посетители услышали вокал музыкальных групп, посмеялись над фрик-шоу, поддержали аплодисментами барабанное шоу. Для них также выступили иллюзионисты, театр костюма.

В Комсомольском парке выступали детские творческие коллективы, мимы, фольклорные ансамбли, было представлено шоу мыльных пузырей.

В Пролетарском парке посетители услышали мелодии в исполнении инструментального оркестра, насладились народными песнями и выступлением иллюзиониста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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