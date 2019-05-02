Тысячи туляков вышли на Первомайское шествие
Лучшие трудовые династии региона и победители конкурса «Лучший по профессии» получили награды
Фото: Администрация города
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Тысячи туляков вышли на Первомайское шествие. 1 мая колонна представителей профсоюзных организаций, предприятий и организаций проследовала вдоль проспекта Ленина от ул. Первомайской до площади возле Тульского театра драмы.
Здесь состоялся митинг. На нем состоялось награждение лучших трудовых династий региона и победителей конкурса «Лучший по профессии».
ИСТОЧНИК KP.RU