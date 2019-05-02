В Туле стартовал сезон фонтанов
Туляков и гостей города радуют пять фонтанных комплексов
Фото: Администрация города
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1 мая в Туле стартовал сезон фонтанов. На фонтанных комплексах провели работы по расконсервации и техническому обслуживанию.
Туляков и гостей города радуют пять фонтанных комплексов: в сквере Тульского академического театра драмы; в Октябрьском сквере; в сквере Л.Н. Толстого; на Крестовоздвиженской площади; на мемориале «Защитникам неба Отечества».
ИСТОЧНИК KP.RU