СЕГОДНЯ 12:57 2019-05-02T13:02:13+03:00

Туляков и гостей города радуют пять фонтанных комплексов

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1 мая в Туле стартовал сезон фонтанов. На фонтанных комплексах провели работы по расконсервации и техническому обслуживанию.

Туляков и гостей города радуют пять фонтанных комплексов: в сквере Тульского академического театра драмы; в Октябрьском сквере; в сквере Л.Н. Толстого; на Крестовоздвиженской площади; на мемориале «Защитникам неба Отечества».

ИСТОЧНИК KP.RU