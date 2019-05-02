2019-05-02T11:18:07+03:00
Происшествия

В Большой Туле горящий дом тушили 11 пожарных

В результате происшествия пострадал человек
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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1 мая в д. Барсуки на ул. Клубной загорелся жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 07:56.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 12 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 19 минут.

В результате происшествия пострадал человек. Сгорела терраса и кровля дома, выгорела комната. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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