2019-05-02T10:57:58+03:00
Происшествия

В тульском поселке Косая Гора из горящего дома спасли двух человек

Людей вывели по лестничному маршу с применением спасательных устройств
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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2 мая в п. Косая Гора на ул. Гагарина загорелся двухэтажный кирпичный дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:35.

На место происшествия незамедлительно выехали 6 пожарных расчетов. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 10 минут.

Звено газодымозащитной службы спасло 2 человек. Людей вывели из дома по лестничному маршу с применением спасательных устройств.

В результате происшествия выгорела комната на 1 этаже, прогорело потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 21 человек и 6 единиц техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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