СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-02T10:59:06+03:00

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2 мая в Туле ограничено движение в связи с открытием мотосезона. Мера введена для обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

- 2 мая с 00:00 до 15:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;

- 2 мая с 15:00 до 17:00 по ул. Менделеевской (нечетная сторона) на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковке вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств 2 мая с 8:00 до 16:00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади.

ИСТОЧНИК KP.RU