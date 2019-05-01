СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-30T16:58:35+03:00

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1 мая в Туле пройдет мастер-класс для любителей кофе и котиков. В Тульском областном краеведческом музее гостей научат шить кофейную игрушку из светлых натуральных тканей, предварительно пропитанных кофейным раствором.

Симпатичный котик, изготовленный на мастер-классе, станет оригинальным подарком как для любителей этого вкусного напитка, так и для тех, кто неравнодушен к усатым и хвостатым.

Начало мастер-класса в 14:00 в Тульском областном краеведческом музее (ул. Советская/ул. Тургеневская, д. 68/8). Возрастная категория: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU