2019-04-30T16:58:05+03:00
Общество

1 мая в Туле пройдет шествие профсоюзов

Старт мероприятия - в 10:00
Виктория ЯКУШИНА
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1 мая 2019 года в Туле пройдет традиционное первомайское шествие профсоюзных организаций.

Старт мероприятия - в 10:00. Формирование колонны - на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской.

Шествие будет двигаться в сторону центра, до перекрестка проспекта Ленина и улицы Пушкинской.

На площади возле Тульского драматического театра состоится митинг.

В рамках митинга будут награждены лучшие трудовые династии Тульской области. Также будут удостоены призов победители конкурса «Лучший по профессии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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