1 мая в Туле пройдет шествие профсоюзов
Старт мероприятия - в 10:00
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1 мая 2019 года в Туле пройдет традиционное первомайское шествие профсоюзных организаций.
Старт мероприятия - в 10:00. Формирование колонны - на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской.
Шествие будет двигаться в сторону центра, до перекрестка проспекта Ленина и улицы Пушкинской.
На площади возле Тульского драматического театра состоится митинг.
В рамках митинга будут награждены лучшие трудовые династии Тульской области. Также будут удостоены призов победители конкурса «Лучший по профессии».
ИСТОЧНИК KP.RU