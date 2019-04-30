«Спартак» заплатит штраф за сломанные кресла на тульском стадионе

СЕГОДНЯ 16:52 2019-04-30T16:52:47+03:00

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Как сообщает Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, московский «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники во время матча с тульским «Арсеналом».

Также клубу придется заплатить за фанатов, которые сидели во время матча на ограждении.

Кроме того, за причиненный имущественный вред стадиону - оторванные фанатами 93 кресла - клубу назначен штраф в 50 тысяч рублей.

Напомним, в матче 25 тура РПЛ тульский «Арсенал» разгромил «Спартак» со счетом 3:0.

ИСТОЧНИК KP.RU