«Спартак» заплатит штраф за сломанные кресла на тульском стадионе
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Как сообщает Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза, московский «Спартак» оштрафован на 125 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники во время матча с тульским «Арсеналом».
Также клубу придется заплатить за фанатов, которые сидели во время матча на ограждении.
Кроме того, за причиненный имущественный вред стадиону - оторванные фанатами 93 кресла - клубу назначен штраф в 50 тысяч рублей.
Напомним, в матче 25 тура РПЛ тульский «Арсенал» разгромил «Спартак» со счетом 3:0.
ИСТОЧНИК KP.RU